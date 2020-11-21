台南市地方自治史上首例，新營區太北里里長王献彰罷免案21日上午8時起開始投票，下午4時進行開票，該選區選舉人數為1686人，罷免案要通過需要4分之1選舉人數投票門檻，也就是416票，且同意票要高於不同意票才能成立，已連任9屆里長、2次特優里長的王献彰相當氣憤，對於被罷免理由不能認同，直指都是「選舉恩怨」。

台南市選委會在10月6日公告台南市第3屆新營區太北里里長王献彰罷免案宣告成立，南市第3屆新營區太北里里長選舉，原選舉區選舉人數為 1686人，依選罷法規定應有1％以上之提議人（17人），罷免案提議人趙昆賢送交罷免提議人名冊共計24人，經查有22人符合罷免提議人資格，第二階段罷免案連署，依據公職人員選舉罷免法里長罷免案之成立，應有原選舉區選舉人總數百分之10以上之選舉人連署（169人），連署有245人，查核符合規定人數228人。

80歲的王献彰表示，提案罷免理由包括環境污染、社區事務、火警、把持資源等，讓他相當困擾，認為根本不是理由，都是歷次選舉恩怨造成，為反制罷免案，王献彰連日拜訪支持者、開說明會，並動員支持者投下不同意票；王献彰指出，罷免里長案成立的門檻太低，應該修法提高，否則像罷韓案一樣，未來沒完沒了。

一早台南市選委會主委方進呈、總幹事顏振標、新營區長魏文貴就前往2投票所巡視選務，選務人員戴口罩、手套、護目鏡做好防疫，並查對選舉人名冊發給選票，方進呈說，選民投票間保持距離，加上手部消毒、量測體溫才能投票，做好選務工作。

(中時 )