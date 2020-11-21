NCC以罕見的理由不允中天新聞台換發執照，對此前總統馬英九痛批，這不是民主國家該做的事情，而且會有非常嚴重的後遺症。

馬英九今天出席第七屆「光復釣魚臺行動論壇」保釣50周年紀念研討會時被媒體訪問，對於NCC主委陳耀祥在記者會上公開呼籲系統業者給公廣機會入駐中天原本所在的52台頻道，馬英九表示，這種作法讓人感到不可思議，中華民國是民主國家，千萬不要在這個領域讓人感到有壓力。

而對於外傳關中天是行政院長蘇貞昌的主意，蔡英文總統放任蘇貞昌關中天，則是希望藉機讓蘇貞昌民調下滑好撤換蘇貞昌的院長職務，馬英九表示，對民進黨的內鬥他不便發表意見。

此外亞太15國簽署RCEP，而對於台灣未能加入的困境，經濟部長王美花推稱台灣如想加入就必須遵守一國兩制，所以RCEP並非蔡政府目標，對此馬英九直言，想加入RCEP有困難，但不能不嘗試，以前國民黨執政時想要加入WHA也很困難，但國民黨政府還是做到了，人家也沒有要我們承認一國兩制，今天民進黨政府根本是在提一些實際上不存在的障礙。

馬英九在論壇致詞時談到，他從事保釣之路50年，1971年1月他因為參與美國國務院舉辦的亞太學生領袖訪美計畫訪美70天，在舊金山意外躬逢美國6大城市的保釣大遊行，他第一次聽到「釣魚台」一詞。

馬英九接著指出，保釣風潮很快傳回國內，6月17日美日簽署《沖繩返還協定》，他與其他台大學生上街前往美國使館抗議，當時台大農經系館更掛上五四運動時期的愛國標語「中國的土地可以征服不可以斷送，中國的人民可以殺戮不可以低頭」。

馬英九表示，保釣運動繼承五四運動的抗日與愛國精神，並掀起學生運動，1971年4月台大研究生協會邀請哈佛國際法博士丘宏達演講釣魚台問題，丘宏達從地理、歷史、地質與國際法各方面分析釣魚台主權歸屬，並呼籲學生在上街保釣之餘，要讀書研究問題，才能確保國家權益，這句話影響了他一生。

馬英九最後指出，過往各界認為釣魚台附近會有大量石油與天然氣，但至今尚未找出足夠商業產量的石油與天然氣，而且氣多於油，將來在油氣方面能否成為協商基礎，還有問題。但也不是絕不可能，尤其我們爭取漁權的成功，讓人產生信心，因此不要洩氣，「革命尚未成功，同志仍須努力」。

新黨榮譽主席郁慕明也受邀致詞，表達保釣立場，強調「固有的疆域一寸都不能少」，這是我們必須代代相傳的任務。

(中時 )