2020年許多人過得苦哈哈，不只工作上不順利、生意不佳，甚至還有人被裁員，而2021年的財運如何，也成為許多人關注的話題，近日《星座網》分享明年有漏財、破財可能的生肖。

1.生肖羊

2021年屬羊沖太歲，主要危害是凶星「大耗」的入駐，也意味明年恐有破財的可能，尤其在購買投資項目時，容易因經驗不足而被騙，導致他們虧空嚴重，而「歲破(指太歲所沖的方位)」也將阻礙事業運勢發展，使業績不起色、正財方面難賺到錢。

2.生肖狗

屬狗在2021年受刑太歲(又稱偏沖)影響，變得比較倒楣，事業受到「卷舌」和「寡宿」凶星阻礙，不僅如此，職場上容易與同事意見不同，而發生矛盾爭執，甚至可能發展成打架糾紛，嚴重還可能面臨打官司。在求財方面，業務拓展和合作進展都不太順利，還可能出現營運困難等狀況。

3.生肖龍

2021年屬龍破太歲，事業與財富恐會跌到谷底，事業上嚴重受挫，公司恐會陷入困境，面臨嚴重的財務危機，還有可能需變賣大量家當，才能夠維持公司的營運，若還處於創業階段，建議當務之急還是盡早找到贊助商，才能夠化解財務危機，因為靠一人的力量難以撐過危難。

4.生肖牛

2021本命年中，屬牛將遭遇犯太歲影響所帶來的運勢大衰，受到「伏屍」和「劍鋒」凶星打擊，健康上恐出現狀況，經常需要進出醫院，嚴重還可能要動大型手術治療，也因此花費不少醫療費用，讓生活陷入困境，建議屬牛者在2021年以顧好身體健康為重。

(中時新聞網)