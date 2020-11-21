浦東新區衛健委昨天晚上確認出現2例新冠肺炎病例，這2人為夫妻關係，所居住的浦東新區周浦鎮明天華城小區，已被列為中風險地區。中風險地區相關人員原則上不離滬，確需離滬的須持7日內核酸檢測陰性證明。

11月21日，上海舉行新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，邀請市衛生健康委主任鄔驚雷，浦東新區副區長李國華，市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏介紹上海市疫情防控有關情況。

浦東新區副區長李國華表示，病例1，吳某某，男，39歲，11月19日晚自行至浦東新區周浦醫院發熱門診就診，入院體溫39度，肺CT顯示肺部有炎症表現，即被隔離留觀，現在上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

該病例為浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員，在滬居住地為浦東新區周浦鎮明天華城小區。流行病學調查顯示，除工作場所外，該病例14天內到訪過周浦醫院、千里香餛飩聽悅路拱海路口店、航頭鎮王樓村、祝橋鎮新東村競新小區等場所。目前上述場所已進行封閉管理、終末消毒。

病例2，李某某，女，34歲，與病例吳某某為夫妻關係，長期同住，11月20日出現發熱、咽痛，自行至上海市浦東醫院發熱門診就診，肺CT顯示肺部有炎症表現，即被隔離留觀，現在上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

該病例在上海市浦東醫院從事護理工作。流行病學調查顯示，除工作場所外，該病例14天內到訪過航頭鎮王樓村、祝橋鎮新東村競新小區等場所。目前上述場所已進行封閉管理、終末消毒。工作場所浦東醫院已實行閉環管理。

經連夜排查，截至11月21日8時，已追蹤到上述兩例確診病例在滬密切接觸者86人（其中家屬6人），已全部落實隔離觀察措施，完成首次核酸採樣，核酸檢測結果均為陰性。

已排查到篩查對象8120人，全部完成核酸採樣。截至11月21日8時30分，7921件樣本送檢，4468件完成核酸檢測，結果為陰性，其餘樣本尚在檢測中。

這2例確診病例女兒就讀的學校已落實好隔離、檢測、消殺等相關措施，全部改為線上教學。

目前已對相關場所的食品、物品、環境等進行採樣，共採集336件樣本，完成核酸檢測，其中332件陰性，4件陽性。陽性樣本均來自病例家中。下一步，將繼續做好相關人員流行病學調查和核酸檢測工作，做到應查盡查、應檢盡檢。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，根據大陸國務院聯防聯控機制有關要求，經市疫情防控指揮部研究決定，將浦東新區周浦鎮明天華城小區列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。中風險地區相關人員原則上不離滬，確需離滬的須持7日內核酸檢測陰性證明。

(中時 )