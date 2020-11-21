籃網3天王組得起來嗎？總管馬克斯(Sean Marks)周末面對媒體提問時非常謹慎，從頭到尾沒有說出「James Harden」這兩個字。馬克斯仍暗示了一個結論：「我們有興趣，但我們不當凱子。」

馬克斯表示，籃網願意把握任何機會(考慮哈登)，但又不想拖累球隊的未來(太貴了)。「如果你要我們賭上球隊的未來，我會說No。包括交易球星在內，我們願意把握任何機會，但我們希望建立一個可以長久持續的隊伍。這並非短期計畫，我們不想要一下子全壓上，賭在一兩年之內。當然在我們接到開價之前還很難說，但我們不想賭掉未來。」

前籃網老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)曾立下「毒誓」，表示籃網隊5年內不奪冠他就結婚。球團高層急於求成，2013年換來了皮爾斯(Paul Pierce)、賈奈特(Kevin Garnett)等冠軍球星，為此他們送出一大票球員，包括3支首輪籤，被視為NBA史上最爛的交易。

從那之後籃網一度看不到未來，連續3季不到30勝，也沒有首輪籤可用。現在換了老闆重新振作，他們應該不願重蹈覆轍，哈登、杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)的組合雖然誘人，但是代價可能是非常大的。

(中時新聞網)