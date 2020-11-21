福義軒21日發聲明書，公司已向衛生機關報告說明並配合罰則，且已更正為標示合法規的包裝。。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

（11：10 更新內文）高雄有消費者投訴媒體，在高雄里仁商店購買到胚芽餅，發現標示不實，這款餅乾標榜不含添加物，包裝上竟註明有「山梨醇酐酯」，是乳化劑的一種。高市衛生局已移請產地所屬的嘉義衛生局調查，確實違反與《食安法》，裁罰4萬元。

嘉義市衛生局2個月前接獲標示不合之情事，並通知福義軒說明，福義軒表示酵母粉原料本來就含有微量乳化劑，並非生產過程故意添加，但該胚芽餅包裝確實有標示不實，衛生局依法裁罰4萬元。衛生食品科並指出，此款胚芽餅為里仁台北總公司與嘉義市福義軒合作生產，由於產地在嘉義、出產商在台北，9月中旬已移請嘉義市衛生局和台北市衛生局續辦調查。

里仁11月3日在官網上公告，里仁第一時間配合政府下架回收，請福義軒配合限期改善，重新印製新的包裝標示，以符合政府法規；但考量環境永續，政府允許廠商將舊品宣稱無乳化劑之字樣進行刪貼。里仁也說，目前架上「胚芽餅」的標示已更正，符合政府標示法規，成分合法並不影響食品安全。

福義軒21日發聲明書，指出9月接到政府稽查「胚芽餅」的標示不合，即主動通知通路下架回收，並立即進行包裝更正；胚芽餅原料中的酵母粉屬複方原料，含政府允用之微量乳化劑，成份合法且不影響食品安全，公司已向衛生機關報告說明並配合罰則，且已更正為標示合法規的包裝。福義軒也提到，目前市面流通販售的「胚芽餅」皆符合法規、安全無虞，請民眾安心食用。

(中時 )