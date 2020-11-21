第57屆金馬獎頒獎典禮將於21日晚間7點在台北國父紀念館隆重登場，在電影《孤味》分飾同一角色的「國民阿嬤」陳淑芳及于子育，將擔任今年表演嘉賓，兩人20日為彩排搶先踏上金馬舞台並首度合體。以《孤味》、《親愛的房客》入圍最佳女主角、最佳女配角及最佳原創電影歌曲三項大獎的陳淑芳，談及入圍心情，打趣說：「年紀大了傻傻的，不知道什麼叫做緊張啦！」

面對將登台演唱的壓力，陳淑芳敬業表示：「身為演員，就是要享受上台表演的時刻。」而今年甫以《俗女養成記》榮獲金鐘獎最佳電視電影女配角的于子育，對於能夠擔任電影主題曲的演唱者，興奮表示：「有機會能用演員身分入圍音樂獎項，又可以和淑芳阿姨一起表演，就像是交了一個成績單。」

于子育將在金馬頒獎典禮開金嗓。（台視提供）

于子育近日正在拍攝《俗女》第二季，她提及拍戲收工回飯店就是「孤味」相伴，寂寞感更像是一種情感的昇華，也曝昨彩排是首次和陳淑芳合唱。而金馬57的舞台設計，特別邀請曾打造金曲華麗舞台的黎仕祺操刀，運用大型LED燈片層層堆疊成大型銀幕，宛如生活中激起漣漪組成一幕幕難忘的時刻，並運用大量弧面曲度設計台上得獎人與嘉賓動線，黎仕祺表示希望透過路徑由窄變寬的變化，象徵今年雖受疫情阻礙但終會柳暗花明，也呼應今年金馬57主題「前往明天的路上」，帶領所有人一起迎向光明，襯托電影人的榮耀時刻。

(中時 )