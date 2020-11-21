NCC殺了新聞自由！力挺中天 民眾群集自由廣場怒吼

《中天新聞台》面臨關台，民進黨政府打壓言論與新聞自由的手段引起全國人民關注。今天傍晚四點起，在自由廣場將有一場「反關台，讓人民站出來」的戶外開講活動。活動主軸主要是「反關台，挺中天，支持言論自由到底」，展現民眾捍衛新聞自由決心。許多政壇人士也對《中天新聞台》恐遭關台一事高度關注，並呼籲執政的民進黨勿當損害言論自由的歷史罪人。

NCC日前不顧程序正義，嚴重違法違憲，不予《中天新聞台》換照，凸顯民進黨棄言論自由於不顧，剝奪新聞台存在，更完全違反民主原則。在台灣新聞與言論自由恐受危害的重要時刻，希望藉由下午這場活動，由民眾一起站出來展現捍衛言論自由與新聞自由的決心，更盼政府在管制與新聞自由的權衡下，重視台灣人民的聲音。

此外，集結勞工、環保、食安、土地、言論自由等40多個團體組成的「秋鬥」，也將於明天下午12點半集結凱道、中正紀念堂，向政府表達反對明年元旦起進口萊豬，以及捍衛言論自由的訴求，對民進黨施政敗壞開第一槍，向傲慢蠻橫的政府發出公民不服從的聲音。

(中時新聞網)