Ella陳嘉樺、李玉璽接下衛視中文台新節目《鴻門家宴》主持，評審團包含「最紅的婆婆」鍾欣凌、索艾克與陳力榮主廚，由鍾欣凌擔任評審長，第一次擔任廚藝競賽評審長的她笑稱，因為自己真的很愛吃，很怕每個東西到她嘴巴都覺得很好吃，還好有專業主廚陳力榮跟索艾克來負責鑑賞廚藝，自己就負責品嘗就對了。

不過要如何說出嘴裡的滋味，鍾欣凌自我鞭策加強形容詞彙的能力，免得吃完會講不出所以然，她笑稱20年前出美食外景節目時，遇到超難吃的食物會用「很特別」帶過，還好現在觀眾心臟比較大顆，真的吃到不好吃的東西時，她會改用失落的「嗯嗯」聲表示。

鍾欣凌分享媽媽的拿手菜。（衛視中文台提供）

鍾欣凌還分享媽媽有道過年限定菜，排骨酥、芋頭、白菜滷聚集一鍋的手工大菜，得先把排骨跟芋頭炸過，再將炒過的白菜一起加進燉鍋裡，燉製3到4小時，完成後芋頭細緻軟綿、排骨酥分剛炸好、入鍋後兩種吃法，再加上越煮越好吃的白菜滷，讓她邊講邊流口水的說：「人間美味！」但鍾欣凌笑說因為料理程序太複雜，連跟白菜一起炒的蔥都要先炸過，只要是碰到油鍋她都很害怕，所以這道菜她覺得還是吃媽媽煮的就好。

(中時 )