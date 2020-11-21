難怪湖人願意放任「魔獸」霍華跳槽七六人，因為他們已有更強大的內線補強人選！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日搶先爆料，上季年度第六人獎項得主快艇前鋒哈瑞爾確定將以2年1900萬美元合約加盟湖人，也讓湖人內線更恐怖了！

2015年NBA選秀會第32順位被火箭選上的哈瑞爾，生涯待過火箭與快艇，上季卻打出生涯最佳表現，平均每場可拿18.6分、7.1籃板與1.7助攻，讓他順利擊敗快艇隊友路威廉斯，獲選上季年度第六人獎項，是個內線球風強悍的好手。

不過隨著快艇今年季後賽爆冷遭到金塊從1比3逆轉淘汰，哈瑞爾跟里歐納德、保羅喬治兩大快艇球星關係欠佳的謠言就開始傳出，因為哈瑞爾不滿球隊高層只願重視兩大球星，甚至給予里歐納德太多特權，讓他開始產生不滿想走的念頭。

聽到哈瑞爾跳槽同城湖人的消息，最不滿的人當屬快艇後衛貝弗利，他隨即發推表示，「什麼！」更附上一個生氣的表情符號，畢竟原本快艇仍是湖人下季爭冠的強勁對手之一，隨著哈瑞爾爆冷投靠湖人，雙方戰力隨即出現不小的落差了。

(中時 )