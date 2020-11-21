紐約州長古莫新冠簡報將獲艾美獎肯定

雖然紐約州長古莫（Andrew Cuomo）因養老院新冠肺炎猖獗而飽受批評，但仍將為每天的新冠電視簡報而接受國際艾美獎（International Emmy Award）表揚。

不過，據《紐約郵報》（New York Post）20日報導，他將獲頒的不是現實人生最佳男主角獎。艾美獎主辦單位國際電視藝術與科學學院（International Academy of Television Arts & Sciences）周五說，古莫將因新冠肺炎大流行期間，有效運用電視而獲得肯定。

艾美獎主席兼執行長裴斯納（Bruce Paisner）說，古莫111天的新冠每日例行簡報發揮了絕佳效果，有效製作出有人物角色，劇情和成敗故事的電視節目。「全世界各地民眾打開電視，以了解發生了甚麼事，」他說，「而『紐約硬頸』」（New York Tough）已成為反擊決心的象徵。」而古莫將在周一直播的活動中，獲頒「創始人獎」（Founders Award）。

然而，諷刺的是，就在這項宣布前兩天，他才因為記者提問說，隨著新冠肺炎疫情感染率升高，公立學校是否仍要上學，而痛罵對方口氣令人討厭反感。

(中時新聞網)