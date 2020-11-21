加拿大安大略省一名少女艾卡蔓（Gabriella Ekman），滿17歲時第一次捐血助人，卻因醫護人員「插錯血管」，讓她幾乎賠掉一隻手。抽血的右手臂因為血液回流，造成整隻手臂瘀青，無法正常活動，歷經多次手術復健，仍須由支架支撐，生活起居也要依賴母親。

據「CTV新聞」報導，艾卡蔓是在加拿大血液服務組織（Canadian Blood Services）的捐血活動，生平第一次捐血，卻也開始了她的惡夢。現年已21歲的她回憶，當時為她抽血的醫護人員把針插進她的血管時，宊然叫了一聲。

抽血後不到15分鐘，艾卡蔓的右手臂開始感到不舒服，到醫院檢查醫生並沒有看出任何異狀，但接下來幾周手臂開始緊繃，無法伸直，手臂瘀青也從手肘內側向四方擴散，經緊急轉診專家治療才知，「動脈」流出大量血液，才會擴散到整隻手臂。

少女（左）經手術與復健，手臂仍無法正常活動，生活起居仍要倚賴母親。（圖／翻攝自推特「@GeorgianSGB」）

艾卡蔓經過多次手術及治療，手臂至今仍未完全回復，生活上仍需靠母親開車接送、張羅三餐。據悉，艾卡蔓罹患的是一種慢性疼痛，通常是發生在創傷後的四肢，可能導致燒灼、痙攣、腫脹與過敏。

(中時新聞網)