「台美經濟繁榮夥伴對話」美東時間20日（EPP）正式啟動，美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署MOU，做為未來輪流在華府及台北召開之年度高階EPP對話的基礎，促進更深化及更廣化之經濟合作。美國國務院及台灣經濟部（或TECRO另以書面指定的單位）將分别擔任AIT及TECRO之指定代表。

行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，這個對話是台美包含全面議題的對話，除了討論經濟議題，還包含科技合作，婦女參與社會的機會、醫藥衛生、基礎建設、能源合作、新南向政策，會議從台北時間20日晚上9點到21日凌晨3點。

鄧振中強調，這個對話機制代表台美雙方交往在實質議題進入新的里程碑，美方代表重複提到台美共享自由民主價值，台灣是美國可以信賴的夥伴；美方代表對於台灣在防疫方面的成就表示尊崇，對於我們提供口罩也表達高度謝意。

外交部長吳釗燮指出，這是台美就經濟議題的最高層級定期對話機制，預定每年召開，政府對政府，不會因為政黨輪替受影響。台美雙方對彼此更緊密的戰略經濟合作具有跨黨派的高度共識，透過制度性的對話，開展長期且持續的經濟合作，對台灣的全球布局將更有利。

AIT處長酈英傑指出，在與台灣工作夥伴共同合作30多年之後，對於美台關係的前景比過去都更加樂觀。美台關係是奠基於我們共享的民主價值觀、強勁緊密的經濟連結、以及人民與人民之間深刻的情誼之上。美台關係的確就是「真朋友，真進展」的一個最好例子，期待未來和大家繼續一起完成更多重要的工作。

外交部21日在行政院舉行「台美經濟繁榮夥伴對話記者說明會」，會後美國在台協會台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）（右）向媒體揮手致意。（張鎧乙攝）

(中時 )