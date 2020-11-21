在今年美聯外卡戰揮出光芒隊史首支季後賽滿貫全壘打的瑞福洛（Hunter Renfroe），今（21）日遭光芒隊DFA（指定轉讓），以便清出40人名單的空間，容納有潛力的新人。

28歲的瑞福洛在外卡賽對藍鳥隊第2場2局下，從對方韓籍王牌投手柳賢振手中轟出滿壘全壘打，是隊史季後賽首支滿貫炮，為比賽定調，終場光芒以8比2輕取藍鳥，直落二打進美聯分區系列賽。

瑞福洛在例行賽縮水賽季中出賽42場，其中34場出現在先發名單，打擊率1成56、打點22分、全壘打8支。季後賽出賽12場，其中6場先發，打擊率1成74，有2轟、7分打點。他是在上個球季結束從教士隊交易來的球員，光芒用2名球員把他換過來，但今年的表現不符預期。

和瑞福洛一起被指定轉讓（DFA）的還有內外野都能守的工具人歐葛瑞迪（Brian O'Grady）。他也是28歲，今年大都在訓練基地等待機會，例行賽出賽2場，5打數擊出2支安打、打擊率4成。

至於被放入40人名單的是外野手賈許羅（Josh Lowe）、內野手沃斯（Taylor Walls）、右投手史卓特曼（Drew Strotman），前兩人今年都在60人名單，但一直待在訓練基地，未被叫上大聯盟比賽；後者不在60人名單內，但10月間參加過教學聯盟。

(中時 )