「姐姐」謝金燕的逆天美顏一直讓人稱羨不已，她所帶起的話題更是接連不斷；不論是跨年演唱會的豪華服裝、道具，造型口罩…等等，姐姐謝金燕的時尚風格受到許多人的推崇，更是引領潮流的指標人物之一；時常在自己社群平台曬美照的她，昨(20日)更新了新造型，照片一公布，引發網友熱議。

謝金燕的新造型一出 引發網友熱議 (圖/ 翻攝自謝金燕臉書)

近期正積極籌備演唱會的謝金燕，為了讓歌迷有不一樣的驚喜，昨(20日)在臉書更新貼文，文中說道她為了準備明年的演唱會絞盡腦汁，也變得邋遢；於是自己跑去染了頭髮、剪了瀏海，假睫毛、瞳孔放大片全都拿掉，近乎完美的膚質和自然、清新的造型，讓人再度讚嘆，果然只有姐姐能超越姐姐；歲月在謝金燕身上，好像毫無殺傷力。

網友們熱烈討論「沒有假睫毛/放大片，回歸原本的姐姐真的很美很美！！期待演唱會見之我想聽默契」、「天啊！！這個預告我都要落淚了，謝謝姐姐滿足粉絲的期待，從你真酷唱到turn口罩吧」、「好看、更清純了」、「依舊是女神的姐姐～」。

謝金燕每年的跨年演出 總是帶給觀眾無限驚喜 (圖/ 翻攝自謝金燕臉書)

向來相當寵粉絲的謝金燕更霸氣的說，明年攻蛋，她一首別人的歌都不會唱，並說自己的歌多到都忘了，這次整理歌單的時候，眼淚一直亂噴；這更讓許多支持她的歌迷期待明年演唱會趕快到來。

(中時新聞網)