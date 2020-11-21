桃園一名黃姓聯結車司機和公司沈姓會計外遇，直到他們自拍的露點照、嘿咻照被正宮發現，這斷婚外情才浮出檯面。不過，黃男在姦情曝光之後竟不顧自己身為人夫、人父的責任，直接離家出走！其實黃男家人早就發現他有外遇，還和小三一同出遊。正宮最後決定不再忍耐，對小三提沈女告，桃園地院判沈女應賠償30萬元。

判決書指出，黃男和正宮的2名子女都還未成年，但自從今年5月他那些不堪入目的照片被發現之後，他完全不解釋就直接離家出走。這段期間黃男很少返家，也不讓正宮知道他住在哪裡。

黃男的母親、姊姊早在2018年就已經發現他外遇，私下找了沈女好幾次，叫她不要和黃男交往過密，但明面上還是帶著黃男的子女和這對姦夫淫婦一起出遊。只有正宮直到今年5月黃男換新手機，她才從舊手機中看到那些露租出生殖器的各種淫照。

正宮提告後，桃園地院審理此案，法官認為沈女故意背於善良風俗，不法侵害正宮的配偶關係，雖然不是在財產上有損害，但也應該要賠償，故判她需付30萬元給正宮，全案可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)