資深藝人黃安，近來演藝重心都放在大陸，政治立場頗為明顯的他，在大陸和美國爆發貿易戰後，則是放話表示：「10年之後，大陸的GDP將佔世界一半」，未料一席話竟遭大陸網友打臉，甚至狂酸他根本在做白日夢。

黃安微博貼出一則報導，內容寫道加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示不後悔逮捕遭美國通緝的華為財務長孟晚舟，更強調不會屈服大陸脅迫，揚言團結國際對抗，對此黃安直接嗆聲：「10年之後，大陸的GDP將佔世界一半，到時候全世界就剩兩個國家：大陸與外國」，接著更挑明加拿大頻抹黑大陸，凸顯出自身不自信的一面，另外更點名台灣「跟著美國混沒前途啦」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

此外，擔憂被外界質疑10年相當久，黃安舉自己人生經驗為例，他表示10年不會一天到來，但經歷的3000多天絕對會一天比一天好，並強調「明知道大紅卻還沒大紅前是最快樂的」，最後更不忘嘲諷美國「已是群龍無首，悲催了」。

對於黃安一番言論，許多大陸網友則是不以為然，紛紛留言打臉：「十年還到不了的，要想一半，最理想狀態也要50年」、「GDP即使達到了，與美國各方面差距還是很大」。

(中時新聞網)