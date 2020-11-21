純白臨時超商超莊重！一名網友分享，去休息站的臨時超商，發現外圍和入口都是白色簾子，乍一看真的會誤以為來到「靈堂」，搞笑的照片也引發網友討論，這個設計好冰涼，我該嚴肅一點進去嗎？還是要跪著爬進去？

網友在臉書社團《爆廢公社二社》分享照片，到了湖口休息站的便利超商，想說去買個東西，但一看到這家超商「驚奇的長相」，讓她忍不住好奇，自己到底該笑，還是嚴肅的走進去？並困惑地說：「難道沒有別的顏色可以選擇嗎？」

從照片中可見，這個超商由於是臨時所，因此弄得相當簡陋，外圍僅用白色布簾圍著讓客人們進出的大門同樣為白色簾子，綁起來露出個小出口而已，讓人一看覺得隱隱有些「莊重」，也不自覺會聯想到「靈堂」。

搞笑照片曝光後，吸引1.5萬人狂讚，也引發網友熱議，「差點要跪爬進去」、「這個設計也太冰涼」、「第一次看到我也是傻眼」、「走過一趟真的是帶（代）入感很強」、「上次去買東西差點哭著爬進去」、「猛然一看很像耶！還有人維持秩序」。不過，也有網友表示，只要看到白色就想到靈堂，這樣的刻板印象會不會想太多了？

(中時新聞網)