◎嘉義博茶會8大主題館 絲絲廊道成打卡亮點

「高山茶都．嘉義」2020博茶會21日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部登場，18日縣府以近4米「手工陶瓷巨壺」亮相為博茶會揭開序曲，不過距開幕只剩2天，各場館仍在如火如荼趕工中，文化觀光局長許有仁強調，工程進度都在掌握中，周六開幕一定讓各界眼睛為之一亮。

◎全台唯一紅瓦水塔 拼貼口湖新地標

雲林縣政府今年選定口湖鄉梧聚落進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，其中16公尺高的水塔是主要標的物，設計團隊配合聚落眾多紅瓦紅磚屋，以火頭瓦黏貼整座水塔，打造全台第1座「紅瓦水塔」，充滿在地DNA與創意，成為口湖鄉新地標。

◎北竿新景點 短坡山據點啟用

馬祖增添新打卡景點！交通部馬祖國家風景區管理處19日舉辦北竿短坡山據點啟用及40高砲步道導覽活動，除重新規畫設置山頂觀景平台，現場還設置「仿真40高射砲」體驗點，打造短坡山成為北竿觀光旅遊新亮點。

◎台北新年城 藝術裝置好好拍

北市新年城7大裝置好玩又好拍北市觀傳局公布「台北最High新年城-2021跨年活動」7大藝術裝置及燈飾，從11月28日至明年1月1日同步點亮台北，一連6場周末活動，與民眾一起為2020倒數，手牽手跨向2021。

◎澎湖烏崁地景 巨人的高麗菜吸睛

打造社區新意象，澎湖馬公市烏崁里以盛產大高麗菜聞名，社區居民營造「高麗菜之鄉」特色新文化，5公尺高《巨人的高麗菜》地景藝術矗立烏崁社區入口很吸睛，熱情歡迎光臨。

◎慢遊苗縣 大湖採草莓 銅鑼賞杭菊

苗栗農業產業各具特色，銅鑼鄉菊農成功培植新品種金絲大皇菊，不僅賣相佳，經濟價值也水漲船高。公館鄉農會在總幹事古雪雲上任後，加強深度品牌經營，今年結合稻作收割與冬季作物福菜，推廣紮稻草、擠福菜體驗。讓人垂涎欲滴的草莓也將進入產期，部分果園已開放採果。

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(中時新聞網)