天津及上海分別出現新型冠狀病毒本地個案。其中上海浦東新區一對夫妻確診，天津濱海新區同一個小區，新增4宗病例，兩市均採緊急措施防控，天津濱海新區全體居民需作檢測。

澎湃新聞報導，上海2名確診者來自浦東新區，為一對夫妻。相關部門已組成專家組全面展開流行病學調查，正在追蹤排查有關人員，對有關人員和環境採取相應的防疫措施。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷，浦東新區副區長李國華，市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏今介紹上海疫情防控有關情況。市鄔驚雷說，現將浦東新區周浦鎮明天華城小區列為中風險地區，居住人員原則上不離滬。

張文宏指，約兩周左右之前，在浦東機場出現一例物流相關病例，到現在為止，追蹤隔離期即將結束，並沒有發現新的病例。現在出現的兩例病例，按照所有軌跡和目前流調結果，和之前的病例並沒有看到交叉點。但是，其中一例病例與之前病例，都和浦東機場物流相關人員有關，因此，他認為不能說是兩波案例，而是應定義為兩個散發病例的發生。

在天津，疫情防控指揮部召開緊急會議，形容新區正處於疫情防控的關鍵時刻，全區要迅速進入戰時狀態，啟動應急機制，由今早起3日內，對新區全體居民實施核酸檢測，費用由政府承擔。

天津衛健委指，根據現在的基因檢測結果對比整個數據庫，基本判定都是跟歐美流行株，或者一些亞太地區流行株比較相似，基本可以判定是和進口冷鏈食品相關的。

(中時 )