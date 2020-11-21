下雪了！今天北京迎來2020年冬天的首場降雪。（藍孝威攝）

下雪了！今天（21日）北京迎來2020年冬天的首場降雪。今年的初雪比常年來得早一些，較常見平均初雪日偏早8天，正好趕在今年的「小雪」節氣前一天到來，稱得上十分應景。預計北京今天上午降雪明顯，下午將有所減弱，傍晚逐漸停歇。城區普遍小到中雪量級。

據中國天氣網消息，今天一大早北京降雪從西南部逐步向全市展開，據北京市氣象台監測顯示，上午7至8時一小時，城區中豐台0.6毫米、朝陽0.1毫米、石景山0.6毫米、南郊觀象台0.6毫米，已達初雪標準。

按照北京市氣象台的北京初雪標準，當全市20個人工站中多於10個站點觀測到有降雪現象；或者城區5站(朝陽、海淀、豐台、石景山、觀象台)均觀測到有降雪現象；或城區5站中的3個或以上站點觀測到有降雪現象，且至少1個站降雪量≥0.1毫米時，這樣的一場雪才被定義為初雪。

截止到8時，城區5站(朝陽、海淀、豐台、石景山、觀象台)觀測到降雪，達到初雪標準，今冬初雪來得較往年的平均初雪日偏早了8天，正好趕在今年的「小雪」節氣前一天到來，十分應景。

此外，「@氣象北京」表示，北京的這場初雪將主要以濕雪為主，且郊區和山區會有明顯積雪，拍雪景、堆雪人、打雪仗全都能一次滿足，不過城區由於地面氣溫較高，不易形成明顯積雪，且伴隨著降溫，道路濕滑且容易結冰，公眾週末外出賞雪要注意交通安全和防寒保暖。

今年北京的初雪來得偏早，但不是最早。中國天氣網氣象分析師張娟表示，自1961年以來北京平均初雪日為11月29日，其中最早初雪在10月31日（1987-1988年冬季），最晚初雪在次年的2月11日（1983-1984年冬季）。

氣象大數據顯示，北京初雪自2010年以後有悄悄變晚的趨勢，嚴重遲到頻率在增加。從1961年以來逐年初雪日期資料來看，初雪嚴重遲到年份為8年，而其中有一半都是在2010年以後，2010年、2013年、2017年、2018年，這幾年都是當年下半年沒有下雪，初雪一直到次年年初才來。

不過，2019年的北京初雪倒是來得很準時，不早不晚，正好在常年初雪日11月29日那天光臨京城，這也是自1961年以來首次出現「准點」初雪。

(中時 )