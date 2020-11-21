近來行政院動作頻繁且不斷出包，招致罵聲一片，對於許多問題行政院長蘇貞昌都選擇不回應，資深媒體人董智森接受《中時新聞網》訪問時怒轟：「可以看到他的老臉現在屏除所有你看不起的事情，統統敢來做，為什麼？因為這就人生最後的一次啊，所以現在看到他做很多事情不要覺得意外」。

【政新鮮】政院動作頻頻 董哥怒譙：蘇人生「最後一拚」啥不敢？！

董智森指出：「蘇貞昌實在是太厲害了，知道行政院這些人只要善加利用就可以改變他的形象，所以雖然現在人人討厭他，他只要找機會再翻過來的話，那對總統大位一直念念不忘的蘇貞昌來講他有的是機會。」董智森認為，台灣輿論的轉向非常快，蘇貞昌雖然現在把丁怡銘等人撤換，但他的團隊裡還是有人可以幫他設計良好形象。

資深媒體人董智森批蘇貞昌，對總統大位一直念念不忘。（攝影/范佐意）

董智森指出，因為台灣在防疫部分的優良成果讓陳時中蘇貞昌團隊的聲望飆升，蘇貞昌的民調達到高峰，甚至超越鄭文燦和賴清德，對他來說是大好機會，董智森表示：「他那顆73歲那麼老的心又活躍起來，蘇貞昌覺得捨我其誰，就人生最後一搏」「他只有一個方向就是要選總統」。

行政院長蘇貞昌。（本報資料照）

如今中天新聞關台一事沸沸揚揚，董智森也批：「蘇貞昌他的部署想法是怎麼樣？我要先擁有一個我能夠控制的台，這個台就是52台，所以很多人不曉得蘇貞昌的手法，為什麼這麼拙劣，我也不怕你們講我拙劣，我先把這個台拿到之後我可以慢慢修復」。董智森認為，蘇貞昌會利用各種手段達成他選總統的目的。

（攝影剪輯/范佐意）

(中時新聞網)