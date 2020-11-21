Tammy ABRAHAM 和 Timo WERNER 攻擊合組本賽季表現十分出色（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西@紐卡索聯][11/21(六)20:30][編號505]

紐卡索聯的傷兵問題並沒有因為國際賽賽期休戰而得到紓緩，主帥 Steve Bruce 本週比賽仍然會依賴年輕中場 Sean LONGSTAFF，以及 Jeff HENDRICK 和 Miguel ALMIRON 作中場中路配合，支援雙前鋒 Allan SAINT-MAXIMIN 加上 Callum WILSON。

切爾西摩洛哥中場Hakim ZIYECH上一場聯賽大勝對手謝菲爾德聯當中交出了兩之的助攻，而在國家隊的表現也十分出色，本場聯賽仍然會跟 Tammy ABRAHAM 和 Timo WERNER 合組攻擊線。而剛剛為英格蘭出戰歐國聯而受傷的左後衛 Ben CHILWELL 傷勢已經沒有太大問題，另外 Kai HAVERTZ 與 Christian PULISIC 也有機會復出。

紐卡索聯上輪聯賽戰敗了南安普敦，最近5場比賽2勝1平2敗，表現沒有太穩定。而在積分榜也只是在中下段位置，本場面對前列的切爾西，就算在主場也不足以有勝算。切爾西上一場聯賽大勝謝菲爾德聯取得4連勝，進攻火力十分強。跟紐卡索聯的對賽成績也比較好，本場就算作客也很大機會。雙方最近4次對賽切爾西3勝1負，本場主推客勝。

Jack GREALISH 代表英格蘭國家隊表現出色（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[布萊頓@阿斯頓維拉][11/21(六)23:00][編號512]

阿斯頓維拉前鋒 Ollie WATKINS 上一場聯賽再之大發神威，個人梅開二度協助球隊大勝兵工廠，本場比賽應該會繼續出任先發。而隊長 Jack GREALISH 在剛剛結束的國際賽賽期代表英格蘭國家隊時也有很好的表現，本場應該會繼續領導中場線。Ross BARKLEY 也會在中場作出前線支援。

布萊頓主帥 Graham Potter 上一輪聯賽安排了新加盟的Danny Welbeck 擔任先發，對於這名前兵工廠前鋒的表現 Graham Potter 感到滿意，本場仍然會以他和 Neal MAUPAY 出任雙正前鋒。防守主力 Lewis DUNK 已完成停賽本場比賽可以復出，跟 Adam WEBSTER 再次合作鎮守防線 。

阿斯頓維拉上輪聯賽大勝兵工廠重回勝軌重振士氣，主場迎戰布萊頓應可看高一線。布萊頓上輪聯賽只能打平班來，最近7場比賽只得3平4敗，沒嘗一勝。跟阿斯頓維拉之阱的對賽成績也比較差勁，而本季作客成績也不太好太多失球，本場機會渺茫。雙方最近3次對賽阿斯頓維拉2勝1平，本場推主勝。

Sergio AGUERO 傷癒復出對曼城的攻擊線十分重要（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼城@托特納姆熱刺][11/22(日)01:30][編號513]

曼城的陣容傳來好消息，主力射手 Sergio AGUERO 本場比賽很有機會傷癒復出先發上陣。這位阿根廷前鋒的無球走動十分之靈活，只需要極少的空間就可以製造進球。 Sergio AGUERO 的復出將會激活他的隊友，Kevin DE BRUYNE 以及 BERNARDO SILVA 等幾名創造型球員的表現，只要將球傳到 Sergio AGUERO 的腳下就會有機會轉化成進球。

預計本場比賽 Pep Guardiola 帶領的曼城將會取得大部分的控球優勢，但在防守必須要高度集中才可抵抗熱刺的反擊。幸好本賽季 Aymeric LAPORTE 的表現尚算不錯，在他有上陣比賽球隊的防守表現都會比較為穩固。

熱刺兩位狀態火熱的前鋒 Harry KANE 和 孫興民不但取得多個入球更不斷互相交出助攻給對方，合作無間。陣中的前鋒組合表現出色，球隊上下信心大增。而 Gareth BALE 看來也差不多回復到最佳水平，本賽季餘下的比賽他將會成為關鍵人物。三位前線攻擊球員令所有對手的防線十分害怕，領隊José Mourinho 應能如能再加強防守能力的話，絕對可以衝擊聯賽冠軍位置。本場比賽是熱刺爭標路途的一大考驗，預計雙方最終打成平手。

Edinson CAVANI 上一場擊敗艾佛頓的比賽取得加盟曼聯第1夥進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[西布朗維奇維奇@曼聯][11/22(日)04:00][編號522]

曼聯前鋒 Anthony MARTIAL 為法國國家隊出賽的時侯用傷背部，本場應會缺席；而肩部受傷的Marcus RASHFORD 也來不及傷癒。上一場聯賽取得加盟曼聯第1夥進球的 Edinson CAVANI，應該會先發上陣，將會跟本賽季於英超比賽打進了5球的 Bruno FERNANDES 合組攻擊線。巴西新援後衛 ALEX Nicolao TELLES 剛剛新冠病毒測試呈陰性，本場有機會出戰。

西布朗維奇後衛 Branislav IVANOVIC、兩名前鋒 Callum ROBINSON 和 Matheus PEREIRA，都確診新冠肺炎；但經過一段時間隔離後都有好轉，本場也有機會上陣。飽受壓力的領隊 Slaven Bilić 本場應會以 Kyle BARTLEY 領導防線排出「5-3-2」防守陣式對賽，前線重用新兵前鋒 Karlan GRANT。

曼聯上輪聯賽擊敗了艾佛頓打破了之前連敗的頹風。雖然開季後表現欠穩定，但本場對手只是在聯賽仍未取得一勝的升班馬西布朗維奇，應可取得本賽季在老特拉福德球場的第一場聯賽勝利。西布朗維奇上輪聯賽不敵熱刺已經兩連敗，8戰後只得3分排積分榜下半段，而本賽季4場作客的聯賽只得1平3敗，失球也多，本場難逃一敗。雙方最近4次聯賽對賽，曼聯2勝1平1敗。本場推主勝。

(中時新聞網)