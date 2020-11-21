快訊》士林雙溪國小教室冒火濃煙直竄 警消撲滅無人傷 11:362020/11/21 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林雙溪國小教室冒火濃煙直竄，警消撲滅無人傷。(讀者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區雙溪國小上午傳出火警。士林區中社路二段雙溪國小內2樓教室，上午10點多時，突然冒出濃濃白煙，民眾見狀立刻報案，台北市消防局獲報後，立刻出動大批警消趕往現場，當時濃煙直從教室往外竄，幸好經過消防隊員一一檢查，校園內並無人員，火勢於也立刻在11點16分撲滅撲滅，目前正在釐清起火原因。 (中時新聞網) #雙溪國小 #撲滅 #教室 #濃煙 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 炸薯餅油鍋起火 台南民族路麥當勞火警濃煙狂竄 09:562020/11/16 社會 國1三義段火燒車 消防全力撲滅幸無人傷 10:452020/11/14 社會 「捷安侯」一把老虎鉗重出江湖 警起失竊自行車8台無人領 14:062020/11/15 社會 苗栗火車站前小吃店火警 2員工嗆傷急送醫 14:562020/11/13 社會 南機場夜市清晨傳氣爆 震落冷氣機 2男1女急送醫 07:332020/11/15 社會 中市西屯廢棄物起火 延燒兩部貨車 14:262020/11/13 社會 屏東內埔工業區大火 濃煙直竄天際遠處可見 17:172020/11/15 社會 台東凌晨2車對撞翻落路旁 2駕駛輕傷送醫 11:242020/11/19 社會 台中港碼頭卸煤機起火 濃煙竄天駭人 17:122020/11/18 社會 苗栗鐵皮屋暗夜大火 疑電線起火幸無人傷亡 09:072020/11/21 社會 社會熱門新聞 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 「台中米娜」裸拍露遍IKEA與大賣場 下場曝光 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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