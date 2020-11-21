台北市士林區雙溪國小上午傳出火警。士林區中社路二段雙溪國小內2樓教室，上午10點多時，突然冒出濃濃白煙，民眾見狀立刻報案，台北市消防局獲報後，立刻出動大批警消趕往現場，當時濃煙直從教室往外竄，幸好經過消防隊員一一檢查，校園內並無人員，火勢於也立刻在11點16分撲滅撲滅，目前正在釐清起火原因。

(中時新聞網)