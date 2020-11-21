皇家傳承牛肉麵店遭民眾爆料，位在新莊的食品加工廠並未登記，且新北市經發局昨前往稽查時不願配合受檢；對此皇家傳承副總經理陳宏銘澄清，昨有開放2樓的辦公區域供稽查，但1樓為食品加工設備區域，考量食品安全規範，建議稽查人員著衛生標準的衣服配備擇日來訪，「我們都很配合，絕對沒有拒檢一說」。

皇家傳承副總經理陳宏銘受訪澄清，昨有開放2樓的辦公區域供稽查，但1樓為簡易的食品加工設備區域，考量食品安全規範，建議稽查人員著衛生標準的衣服配備擇日來訪，強調絕對沒有拒檢一事。

對此，資深媒體人謝寒冰在臉書上表示，皇家傳承疑似有地下工廠的事件當然要查，但是他以身為「遭查水表過來人」的經驗，謝寒冰建議皇家傳承牛肉麵「下禮拜先開個道歉記者會」，讚揚民進黨政府超前部屬、澤被蒼生，好好的懺悔，「這樣子比較安全！」

謝寒冰的貼文引來網友討論，紛紛表示「可憐啊，為了生存，必須違心之論、歌功頌德」、「看來牛肉麵應該也快要成為國家隊列管了吧」、「都能輕鬆愉快關中天，讓你我閉嘴更如同日常呼吸一般平常了」、「只聽想聽的話，常常到同溫層取暖，這個國家社會是沒有希望和未來的…」、「再讓更多人民了解，看看他們的威權…」

(中時新聞網)