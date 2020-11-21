大陸國家主席習近平20日在亞太經合組織（APEC）經濟領袖視訊會議上表示，將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。經濟部長王美花今天表示，從體制面來看，CPTPP的門檻對中國來說相當高；對台灣來說，我們就是要盡快加入CPTPP。

王美花說，這確實是第一次看到習近平在公開場合提到考慮加入CPTPP，不過事實是他也還沒加入。

王美花又說，如果從過往CPTPP的策略歷史來看，在體制面一直是高標準協定，十年前我們就開始檢定台灣體制與CPTPP有沒有落差，也為此修改了很多法令以符合這樣的高標準。

王美花指出，從體制面來看，台灣相對來說符合了CPTPP，對中國來說門檻則是相對高。在美國和中國第一階段協議要求中國修改許多的智慧財產權相關法令，這對中國是很大的壓力，而這些法令標準可能和CPTPP類似。對台灣來說，就是盡快加入CPTPP，這也需要國人的支持。

(中時 )