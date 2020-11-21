國民黨黨部今（20）日在新北市三重區舉辦國民黨126週年黨慶活動，國民黨主席江啟臣也到場出席，有媒體問到「針對國民黨目前聲勢看漲的看法？」，他表示，現在只想著怎麼不讓萊豬進來還有如何面對政府打壓新聞自由，並要蔡總統給一個交代。

江啟臣說，目前只想著怎麼樣不讓萊豬進來，這也是民眾所關心的議題，第二件事情就是面對政府打壓言論及新聞自由，必須讓政府知道，人民是不贊同的，反倒是想知道做為國家領導人蔡總統，對於國家的新聞自由，人民新聞、言論自由的看法是什麼？

日前在NCC做完判定不讓中天電視換照，隨即看到各家媒體在爭搶，讓人感覺這是早就安排好的，和之前總統府釋出的密電結果幾乎是一模一樣，讓民眾感覺是場交易，希望蔡總統給一個交代。

「因為萊豬和行政院發言人風波事件，是否有感受到2018年人民討厭民進黨的那種氛圍嗎？」有媒體問到。江啟臣回應，民主政治裡人民最大，想要給誰權利，自然就會在選票上做決定，但這不代表永遠，人民隨時可以收回，這也是民主可貴的地方。

江說，蔡總統曾提過如果人民在寒冬或風雨中上街頭的話，做總統應該要感到慚愧，所以握有最大權力的執政黨，應該了解民眾對你所做的事情的憤怒，這不是討不討厭，而是政府有沒有真正為人民著想，所有的做法和政策有沒有傷害到人民的生命財產和健康。

(中時 )