香港東網引述大陸媒體近日報導，中國大陸在邊境洞朗地區亞東縣建成第一個行政村「龐達村」，海拔4630米，目前已有人入住。印度媒體指，該村距離不丹僅2公里，評論認為印度對不丹的領土完整負有責任，對中國大陸在該地建村感到特別擔憂。

龐達村由上海援藏工作組和當地政府共同規劃、出資、興建，上海市委副書記、組織部長紹良曾18日出席開村儀式。西藏共青團19日在社交網站發文指，亞東縣27戶、124名農牧民自願搬遷至龐達村，讚揚這些首批龐達村村民是開啟了守邊固邊興邊的新征程。

印媒報導，中國大陸在邊界興建小康樣板村，目的不僅是強化實際控制，而且會對國界線對面的居民產生影響。報導指，此前印度便有邊境少數民族抱怨生活水準不如中國大陸一側的同族邊民。而印方可能認為自己對不丹負有責任，因而介入該地區局勢。

不過，不丹媒體協會主席丹增拉桑日前表示，據可靠消息，不丹境內沒有建造「中國村莊」。

(中時 )