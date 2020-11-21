闖紅燈與汽車相撞 騎士僅四肢輕傷 11:522020/11/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片） 33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片） 33歲伍姓男子18日晚間11時許，騎機車行經新北市新店區安康路二段與安祥路口，伍男無視路口紅燈燈號，直接與37歲簡姓女子駕駛的汽車相撞，機車置物箱內物品散落一地，所幸騎士僅四肢擦傷，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #路口 #四肢 #騎士 #紅燈 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被告知中獎疑詐騙 幸運兒喜獲轎車 04:102020/11/21 地方新聞 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－連鎖西式速食麥當勞 與時俱進 持續創新 04:102020/11/21 產業特刊 「待轉大富翁」癱瘓台北車站周邊交通 360警進駐開單惹民怨 19:152020/11/20 社會 中國新視野－政策力加持 陸新能源車要起飛 04:102020/11/21 全球財經 陸港觀盤－疫情變數大 恒指26,800點有壓 04:102020/11/21 全球財經 美權威雜誌評最可靠汽車品牌 馬自達首度奪魁 11:272020/11/20 財經 高雄民族陸橋機車道拆除 車輛改道 04:102020/11/21 地方新聞 產業景氣回升 12檔景氣循環股強勢上漲 04:102020/11/21 證券．權證 《汽車股》電動車接單火 聯嘉Tesla營收明年拚占2成 17:392020/11/20 財經 華岡集團「麗娜輪」與雄獅旅行社等合作 12月開啟台南澎湖海上公路 08:592020/11/21 財經 社會熱門新聞 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 「台中米娜」裸拍露遍IKEA與大賣場 下場曝光 - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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