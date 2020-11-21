33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片）
33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片）
33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片）
33歲伍姓男子騎機車闖紅燈與汽車相撞。（翻攝照片）

33歲伍姓男子18日晚間11時許，騎機車行經新北市新店區安康路二段與安祥路口，伍男無視路口紅燈燈號，直接與37歲簡姓女子駕駛的汽車相撞，機車置物箱內物品散落一地，所幸騎士僅四肢擦傷，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )

#路口 #四肢 #騎士 #紅燈 #汽車