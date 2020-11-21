「台美經濟繁榮夥伴對話」於美東時間20日（EPP）正式啟動，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中強調，EPP對話不會取代「貿易暨投資架構協定」（TIFA），這是兩個並行的機制。

鄧振中表示，EPP是台美之間第一次就經濟、科技合作，婦女參與社會的機會、醫藥衛生、基礎建設、能源合作、新南向政策等議題展開完整全面的對話。

鄧振中進一步表示，美國貿易代表署（USTR）過去20多年和我們一直有TIFA對話管道討論特定議題，現在是因為雙方覺得有需要擴大對話機制，才有今天EPP對話的產生。這次對話談得非常廣泛，就是沒談BTA。

外交部長吳釗燮指出，TIFA或是BTA的主責單位是USTR，涉及進出口關稅議題，和EPP對話本質是不一樣的，這次EPP對話不會取代TIFA架構，也不會產生FTA，這是經濟產業的對話。

至於拜登政府上任後台美是否有望簽署BTA？吳釗燮說，拜登團隊還在忙著政權移交，要等正式上任才會有詳盡討論，現在不是合適時機討論美國新政府會不會推動對台洽簽RTA。

吳釗燮又說，前陣子台灣開放美國肉品進口，獲得美國行政部門與國會大力支持；前陣子國會有50位參議員聯名致函給貿易代表，敦促他對台洽簽BTA。

(中時 )