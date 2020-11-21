即使美國總統大選結果大局已定，由民主黨拜登成為總統當選人，但總統川普仍不願承認敗選，並一再拒絕交接、質疑大選舞弊連連，引起美政壇抨擊。不過據美國有線電視新聞網引述一名知情人士指出，川普向友人透露，其實他早就知道自己輸了，但至今仍拖延交接就是要報復民主黨在2016年也曾質疑他當選的合法性，特別是「通俄門」案。

即使大選結果已定，但川普仍拒絕承認敗選，先前也表示「還早得很」。

報導指出，川普向身旁友人透露，即使2016年民主黨候選人希拉蕊在大選之夜就承認敗選，前總統歐巴馬也展開政權交接，但他們兩人仍透過「通俄門」調查破壞川普當選的合法性，以及引起一連串後續效應。川普指出，正如民主黨人當年對他發起「通俄門」調查，現在自己不承認拜登當選也是很公平的。

知情人士透露，川普對輸給之前他認定不足成為對手的拜登耿耿於懷，輸給拜登對自己堪稱羞辱；即使多位川普友人向其建議，就算不願認輸，起碼也應該盡快展開政權交接，但川普堅決拒絕：「你錯了！大錯特錯！」。

知情人士表示，多位川普友人與熟識都請求總統替未來好好思考，或許這對他會很困難，但持續如此最後會傷到自家品牌，甚至讓自己身旁的人陷入困境，甚至借錢度日。但川普仍不願認錯，自認有7千萬人民投票給他，應該繼續待在白宮，享有至高無上的權力。

知情人士最後坦言，川普對於未來可能的下場「視而不見」，即使對整個國家與美國民主有嚴重影響；正如過往，他只關注自己，而非疫情、更別說政權交接。

(中時新聞網)