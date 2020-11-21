租到隔音不好的房子，真的超崩潰！一名網友分享，當初租房規定只能住女生，且不可帶男性回家，但鄰居近日老是打破規矩，在房間鍛鍊「女高音」，向房東檢舉卻得到「電視開太大聲」的回應，許多網友看了笑虧，也許是房東在收租，並建議她可以放大悲咒尬起來。

一名網友在《爆怨公社》發文抱怨奇葩房東，租了一個雅房，當初明明規定只有女生入住，且不可以帶男性回加過夜，但其中一位鄰居卻老是打破規矩「練習女高音」。

原PO表示，這位女房客常常在晚上傳出「穿透力超強的立體叫床聲」，忍無可忍的她，只好向房東檢舉並附上影片，結果奇葩房東竟然回她「這是電視的聲音」，讓她傻眼又無奈地喊，會相信是電視太大聲，究竟是房東太單純，還是我太糟糕？

原PO透露，最扯的是前幾天半夜起來，竟然發現房門口塞了一堆衛生紙，重點還是用過的！讓她爆氣直呼「噁不噁心呀？」並大嘆「樹沒有皮必死無疑，人不要臉天下無敵。」另也表示，自己已確定要搬家，所以才想一吐為快。

怨念滿滿的貼文一出，吸引許多網友留言虧說，「直接敲房門問她，要不要潤喉糖」、「以為是『尖叫雞』的聲音耶」、「好辛苦要忍受這種鄰居」、「半夜12點大悲咒放起來尬了啦！」另也有人開玩笑說，「應該是房東在裡面收租金吧」、「也許是有人正在繳房租」。

(中時新聞網)