國民黨將參加民間團體發起的1122反萊豬大遊行，國民黨新北市中和區黨部主委張智倫號召中和民眾參加遊行，一起前往總統府、行政院、民進黨總部，要告訴民進黨，「我們吞不下去，台灣人的健康不容出賣！」

中央政府宣布明年開放含萊克多巴胺美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。張智倫痛批，民進黨政府不顧民眾拒吃瘦肉精的權利，為了自己、為了家人、為了下一代的健康，民眾都該攜手參與反萊豬大遊行。

此外，美豬進口之後同樣會衝擊到台灣本土豬市場，「自己的產業要自己守護！」歐盟能夠拒吃、大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，但台灣卻要主動開放進口，對於不顧食安的政府一定要大聲抗議。

張智倫說，22日中午12時30分於自由廣場集合，呼籲參加遊行者統一穿著黑衣，「萊豬不只是你的事、我的事、這是全體台灣人的事，不分黨派、不分群族！」

(中時 )