內閣改組聲浪頻傳，據傳行政院長蘇貞昌明年農曆年前將下台，接替人選為桃園市長鄭文燦，但總統府與行政院則聯合闢謠，台北市長柯文哲21日參加「國際扶輪日樂智慈善公益園遊會」被堵訪表示，「不要害我，我才不敢介入！」

媒體詢問，鄭文燦是否是比蘇貞昌更好的人選，柯直言「我才不敢介入！」另外北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」因被政院前發言人丁怡銘指用萊克多巴胺劑，一炮而紅，卻又被民眾爆料所指用的冷凍調理包來自地下工廠，疑被查水表，柯笑而不答。

秋鬥大遊行將在22日登場，柯被問到是否參加，並表態挺新聞自由？柯僅說「新聞自由本來就要有，為何要表態支持？」

另外，北市府原取消每年給65歲以上長輩的1500元重陽敬老金，換成每月給480點敬老悠遊卡點數，議員林國成在質詢提議恢復敬老金，2案可並進自行選擇，柯答詢稱會研議。但柯今被問及，他則說「為何要恢復1500元可以選？1個月480點是比較好用啦！」

(中時 )