APEC經濟領袖會議與台美經濟繁榮夥伴對話昨晚登場，蔡英文總統說台灣進入關鍵時刻，前國民黨主席朱立倫今天表示，任何進展都是好事，但提醒蔡政府不要做大內宣，以現今美國的戰略目標，台美簽署FTA的機會低，目前只是MOU，而主導FTA的是美國貿易談判署，其立場也有國務院完全不同，重申大內宣無法達到真正貿易目的，只有政治效果。

「台美經濟繁榮夥伴對話」美東時間20日登場，雙方簽署合作瞭解備忘錄（MOU），做為未來輪流在華府及台北召開的年度高階EPP對話的基礎，台美也確立在半導體領域的戰略合作，將是雙方優先項目，

「大內宣只有政治效果」，前國民黨主席朱立倫中午出席前總統府資政趙守博新書發表會表示，蔡政府走速食、網紅、民粹方式，對台灣經濟貿易利益是很大傷害，他舉例說明，蔡政府推動新南向已經4年多，但貿易與順差比例都一直下降，政府每年竟持續編列70億元供新南向，並質疑未來美國貿易談判署會和台灣簽署FTA？有辦法加入CPTPP？希望蔡政府有具體作為。

外傳關中天是蔡政府一石三鳥之際，北市議員王世堅甚至預料前副總統陳建仁將接任閣揆，朱立倫說，他實在不了解民進黨派系，他只堅持言論自由與媒體自由的基本立場。

今年兩天民眾上街反萊豬、捍衛言論自由，朱立倫表示，大家要匯集民氣維護言論自由，以及堅持食安的要求，國民黨作為主要在野黨，當然要堅持民眾的立場，堅持捍衛言論自由，更堅持食安要求。

媒體也問朱立倫與副總統賴清德近期勤跑校園做演講，是2024總統選戰的對手，朱立倫表示，他本來就是台大教授，也常在各學校演講，這是他原本的工作，他多接觸年輕人，像是本周在中原大學跟一千多位商學院同學聊天，就是希望年輕人不要被民進黨的大內宣與意識形態所綁架。

(中時 )