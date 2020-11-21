中國銀保監會辦公廳21日發布「關於部分銀行保險機構助貸機構違規抬升小微企業綜合融資成本典型問題的通報」，並點名中國工商銀行、民生銀行、平安保險（集團）下屬平安普惠、興業銀行等有相關違規行為。

新浪財經報導，中國銀保監消費者權益保護局組織開展小微企業融資收費專項檢查，對透過中國國務院「互聯網+督查」平台反映的問題進行核查，國務院辦公廳督查室亦進行暗訪督查。發現有部分銀行保險機構、助貸機構在貸款中違規收取應減免費用，強制捆綁銷售等，抬升綜合融資成本。

其中，2017年1月至2019年10月，中國工商銀行江西分行、河北分行、河南分行、上海分行、江蘇分行、四川分行、廣西分行、遼寧分行、山東分行等9家分行違規向20家小微企業收取貸款承諾費、投融資顧問費等費用達人民幣2,284.87萬元。

中國銀保監會指出，正會同有關方面對督查檢查發現的問題依法依規處理，國務院辦公廳督查室將密切跟蹤相關工作進展，督促推動問題確實整頓改善。

(工商 )