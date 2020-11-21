里仁商店販售的福義軒胚芽餅，遭到檢舉原標榜不含添加物，但包裝上卻標示「山梨醇酐酯」乳化劑添加物，嘉義、台北等地衛生局獲報後聯手稽查後，確認標示不實。對此，北市衛生局指出，福義軒權責機關在嘉義市，嘉義市衛生局依標示不實裁罰4萬元，北市若沒有其他事證，不會再開罰其他廠商。

嘉義排隊名店福義軒以蛋捲聞名，並支持有機及友善農業的「里仁」商店推出胚芽餅，但卻爆出標示不實，里仁11月3日在官網上公告，里仁第一時間配合政府下架回收，請福義軒配合限期改善，重新印製新的包裝標示，以符合政府法規；但考量環境永續，政府允許廠商將舊品宣稱無乳化劑之字樣進行刪貼。

據了解胚芽餅是里仁台北總公司和嘉義市知名餅乾生產商福義軒合作生產，北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，產品包裝標示責任只有一個廠商負責，衛生局會聯手調查，細節仍上要與嘉義確認與調查。

陳怡婷強調，若根據嘉義調查結果，確認標示責任在福義軒並已完成開罰，並同步要求全國流通商品下架跟改正，而北市除非有其他事證，不會再開罰第二個廠商。

(中時 )