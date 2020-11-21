您對獎了嗎？台灣中油公司舉辦「防疫新生活 加油去旅遊」抽獎活動，這次送出機車、環島火車套票及機票等大獎，兌獎期限即將在109年11月底結束，只剩10天，請大家記得拿九月份在台灣中油加油站消費的發票去兌獎，或許您就是那位幸運得主，可以將大獎帶回家。

此次台灣中油舉辦的「防疫新生活 加油去旅遊」抽獎活動，獎項含頭獎（光陽機車）100名、貳獎（環島之星觀光列車旅遊套票）90名及參獎（國內金門、澎湖來回機票）400名等，只要今年9月1日至9月30日在台灣中油各加油站消費(含加油及購物)，發票金額在50元（含）以上，不需要登錄即享有對獎資格。

台灣中油表示，10月15日在律師見證下舉辦抽獎作業，19日公布中獎發票號碼，領獎期間自10月19日起至11月30日止，請務必於領獎期限內，依獎項至各地直銷櫃台或透過活動專用信箱（11099台北永春郵局第165號信箱，戶名：「防疫新生活 加油去旅遊」）辦理領獎作業，活動詳細資訊請至台灣中油全球資訊網活動網址查詢，或撥打台灣中油24小時免付費客服專線1912洽詢。

(中時新聞網)