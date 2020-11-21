「台美經濟繁榮夥伴對話」美東時間20日（EPP）正式啟動，除美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署MOU，做為未來輪流在華府及台北召開之年度高階EPP對話的基礎。民眾黨立委張其祿表示，增強台美交流是好事，但美國政府正值看守期，川普政府與我方經貿方向恐僅限於目前，未來拜登政府上任後是否延續還要觀察，近期台美互動政治意涵較高，對於實質政策合作仍有不確定因素。

近期台美關係持續升溫，除美環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計畫12月將率團訪台，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」也展開，不過，外界質疑，川普政府官員近期與台灣互動及洽談雙方合作，明年1月20日拜登政府交接後是否還算數，恐又淪為蔡政府的「大內宣」。

張其祿表示，川普政府把握最後掌握行政資源機會，積極促進台美合作，基調抗中保台的蔡政府樂於配合，不過，正值美國新舊政府交接期，現在台美互動政治意涵高於實質意義，因為拜登多邊主義，主張參加各國際組織、環境公約，跟現行的川普政府方向相左。

張其祿說，有些政策有延續性，並非台美雙方完全不值得談，但現在談的內容，明年1月20日拜登政府上任後，方向是否與看守政府一致還很難說，預期拜登政府恐不會全部埋單，所以近期台美雙方互動，政治意涵較高，沒有實質意義。

「在野黨如果肚量、心胸寬一點，對國家會更好一點」，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，台美關係緊密，簽署MOU相信是正面大力堆，只有反對立場才會解讀美國準備換政府沒意義。

莊瑞雄強調，每個民主國家都會碰到政黨輪替，國家政策有延續性，不能因為美國換新總統，台美關係發展就停滯，抓住時間讓台美關係更升級，不論任何時間點都是好事。

(中時 )