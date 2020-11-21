行政院長蘇貞昌21日南下屏東視察交通建設，外傳蘇揆將於明年農曆年前下台，也點名繼任人選可能是顧立雄、鄭文燦，蘇回應則是四兩撥千斤說，也可能是林佳龍或潘孟安，怎麼都沒有講到他們，2人都是很好人才，時間會證明一切，我們慢慢看。

近期蔡英文總統與蘇貞昌臉書都有貼出同一支影片，盤點續任閣揆之後所有政績，似乎在為傳聞闢謠，蘇則強調，我們很努力做事，做事要讓人民知道，政府在為你做什麼，所以每隔時間就會公布期間努力。

例如國際公認台灣防疫第一，連三倍券當初也是被尖銳批評，現在跟日本比較，日本反而零售業衰退，只有銀行存款增加，臺灣零售業、百貨業都比去年同期大大增加，而且國內旅遊各地景點也都爆滿，「所以林佳龍部長有時候也很頭痛」。確實公務人員有做事，希望國人給他們多多鼓勵，也是向國人報告。

被問及「秋鬥」反萊豬，是總統連任後第一次大型抗議活動，國民黨做了非常多準備要來響應這次活動，蘇貞昌表示，人民意見我們都非常重視，我們傾聽，期待能夠做得更好，也尊重人民言論、集會、遊行的自由。

(中時 )