原住民北市議員李芳儒日前要求北市中小學236所公校校長，必須交出800至1000字對於原住民族的看法報告，但卻遭到部分校長反彈，痛批很無理、被羞辱、當作問政道具。李芳儒澄清，110年度的12年課綱，對於是否加入原住民語有做討問，「校長是領頭羊，一定要對原民有想法！」強調不會動預算。

北市有校長痛批，被要求寫作文很不合理，且寫了一定是要認同與支持，這感覺超不好，像在背書，光今年質詢就被緊急找來議會3次，像把校長當道具，若每位議員都要求什麼議題都要交報告還得了？他們很像被修理、羞辱。

李芳儒21日受訪表示，110年度12年課綱就要上路，對於是否加入原住民語，正在討論，校長是領頭羊的角色，一定要對原住民有些想法，所以他就想先了解一下，寫一下讓他參考，而他建議寫800至1000字，並不是像叫小學生寫作文一樣，只希望校長們把對原住民最直接的感覺寫出來。

「與審預算完全無關，我沒有要一問一答！」李芳儒強調，這是很開放式的問題，學校編列的預算都很重要，完全跟動不動並無關，因議會24日就要進行教育部門預算審查，校長們也都會來，他就是希望校長們23日交齊報告，看過後也不用問他們，但現在也還沒交到他手上，希望校長們有空就寫一寫。

教育局則表示，為了不要在審查預算時耗費時間，所以才先透過網路蒐集校長們的意見，截至20日晚間，已有180名校長交出報告，其中高職校長全都交，但確實校長也希望能受到尊重，教育局有先向議員溝通是否能用勾選方式代替交書面報告，但議員仍希望直接填寫報告。

(中時 )