現場聚集許多大小朋友，各式各樣玩具擺在桌上，彷彿玩具嘉年華，將玩具整理清理過後，在送給弱勢家庭或認養機構，不僅減塑環保，還能讓孩童展笑顏。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

台塑企業21日在台化廠Formosa玩具基地，舉辦「彰化玩起來 二手玩具WOW市集」，吸引大小朋友帶著自己的玩具到現場交換，彰化縣長王惠美也到場，感謝台塑企業、王長庚公益基金會及台灣玩具圖書館協會，回收塑膠玩具，除兼具環保，清洗過後乾淨的玩具，還送給需要的孩童，相當有意義。

現場聚集許多大小朋友，各式各樣玩具擺在桌上，彷彿玩具嘉年華；據統計，9成玩具都是塑膠製成，且平均壽命僅有6個月，最後8成玩具都會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球環境大問題，台塑發起推動二手玩具回收至今，已經回收約2噸的塑膠玩具。

王惠美表示，因少子化問題，許多疼愛孩子的家長會買很多玩具，但孩子長大很快，不玩以後只能丟到垃圾桶，造成焚化爐負擔，台塑5月起回收二手玩具，匯集到二水玩具物流中心，將玩具整理清理過後，在送給弱勢家庭或認養機構，不僅減塑環保，還能讓孩童展笑顏。

台塑生醫科技股份有公司副總經理劉慧啟，台塑作為塑膠業龍頭，帶頭進行塑膠玩具回收是相當有意義的事情，目前全台企業廠區都有回收箱，中部地區的台亞加油站，也即將建置完成，希望大小朋友能將家中不要的玩具，投到回收箱中，讓玩具可以傳遞給更需要的小朋友。

而該場域是台化彰化廠的福利大樓，台塑希望打造彰化樂活園，成為彰化首座的童趣基地，另外也在台塑生醫健康悠活館中，也設置「彰化童趣窩」，結合球池加入二手玩具元素，希望成為彰化地區新的親子休憩的地點。

(中時 )