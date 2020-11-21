高港旅運中心工程進度，台灣港務公司董事長李賢義向總統報告，雖然延誤一些，但明年底可望完工。（柯宗緯攝）

蔡英文總統今（21）日南下高雄，與高雄市長陳其邁、立委李昆澤等人，視察高雄港埠旅運中心興建進度。針對外界關心，近來傳的沸沸揚揚的內閣改組問題，媒體向小英喊話，但她沒有做任何回應。

至於高港旅運中心工程進度，台灣港務公司董事長李賢義向總統報告，雖然延誤一些，但明年底可望完工。另港務公司目前使用高雄港務局的辦公室辦公，另也攜手高市府合作活化如蓬萊港區等區域。

(中時 )