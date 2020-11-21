小英視察高港旅運中心 避談內閣是否改組 12:522020/11/21 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（中）今日視察高雄港埠旅運中心興建進度。針對外界關心，傳的沸沸揚揚的內閣改組問題，媒體向小英喊話，但她沒有做任何回應。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高港旅運中心工程進度，台灣港務公司董事長李賢義向總統報告，雖然延誤一些，但明年底可望完工。（柯宗緯攝） 蔡英文總統今（21）日南下高雄，與高雄市長陳其邁、立委李昆澤等人，視察高雄港埠旅運中心興建進度。針對外界關心，近來傳的沸沸揚揚的內閣改組問題，媒體向小英喊話，但她沒有做任何回應。 至於高港旅運中心工程進度，台灣港務公司董事長李賢義向總統報告，雖然延誤一些，但明年底可望完工。另港務公司目前使用高雄港務局的辦公室辦公，另也攜手高市府合作活化如蓬萊港區等區域。 (中時 ) #高雄 #蔡英文 #總統 #市長 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁武產業園區甫動土 百廠商洽詢進駐 17:102020/11/20 寶島 陳其邁：結合官民力量 盤點都市計畫 17:372020/11/20 區域情報-高雄 傳行政院內閣改組 陳其邁：空穴來風 11:302020/11/21 政治 永齡基金會推H2U健康ATM 導入校園與職場 12:452020/11/20 財經 林鳳國小百年校慶 扯鈴隊校友排除萬難組團表演獻藝 13:082020/11/20 寶島 洗錢1年逾20億見警破門急斷電刪資料 半月還原跑不掉 14:392020/11/20 社會 蘇揆機關算盡 小英將計就計 04:102020/11/21 焦點要聞 蔡依林高雄開唱 市長行銷觀光 04:102020/11/20 地方新聞 憂春節返國人潮成防疫破口 黃守達質疑台中防疫旅館真的夠嗎？ 23:002020/11/20 寶島 蔡依林開唱超吸「金」 陳其邁趁勢推觀光 18:232020/11/19 生活 政治熱門新聞 女權鬥士來了！柯P讚陳珮琪遭范雲怒罵 民眾黨4字回擊完爆 - 政治 蘇貞昌的下一步 沈富雄又要開賭盤尹乃菁驚 - 政治 陳耀祥關中天、挺公廣 劉寶傑怒飆髒話：滿嘴仁義道德！ - 政治 林佳新PO一男子背影照引網友圍觀 陳致中已讀不回 - 政治 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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