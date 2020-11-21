被稱為「網紅始組」的大陸網紅郭美美，早期在微博上炫富得到不少關注，甚至引發輿論，而後因涉及開設賭場與不法交易被判5年有期徒刑；服刑期滿後，被眼尖網友發現她似乎再度進廠維修，不但眼睛變大，下巴也變尖。

近日，郭美美在自己的微博上發了一篇長文，一吐自己坐牢的5年生活，更酸鍵盤魔人不要只會傷害別人。郭美美在長文中說：她在獄中神經衰弱，幾乎只睡三、四個小時，被縫紉機刺穿手也是常有的事；夏天長滿痱子，身上癢得像被螞蟻咬，因為潮濕讓她腿上長滿了癬，治都治不好，出獄時腿上幾乎都爛掉了！」

郭美美說自己的腿因當時在獄中長癬 留下紅色的印子 (圖/ 翻攝自郭美美臉書)

郭美美更透露自己做生意不但虧損，還被工廠騙錢，甚至還起過輕生的念頭，但這一連串的不順，她還是挺了過來；她更說自己就是想讓大家看到，即使犯過錯的人，也可以再努力重新站起來。

許多網友對於郭美美的正能量都抱持著認同的態度，更留言鼓勵她「不必在意曾經，即使錯了也不必懊惱，人生就是對對錯錯，何況有許多事回頭看來，對錯已經無所謂了，向前看，努力 加油~~~」、「喜歡你現在積極、正能量，愛你」。

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