台北市議會交通委員會昨天討論到雙北環狀線經營權之爭，台北市多名議員認為不宜將經營權讓予新北市政府，對此，新北市長侯友宜今早受訪表示，目前最在意的是民眾需要一條安全、快速及便捷的捷運，所以趕快把安軌輕坑、三鶯線趕快蓋好，至於新北環狀線的部份，一切照著法律和契約進行。

(中時 )