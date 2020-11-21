北市決議收回環狀線經營權 侯：一切照著法律和契約進行 12:472020/11/21 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對北市收回環狀線議題，侯友宜表示，一切照著法律和契約進行。（市府提供／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議會交通委員會昨天討論到雙北環狀線經營權之爭，台北市多名議員認為不宜將經營權讓予新北市政府，對此，新北市長侯友宜今早受訪表示，目前最在意的是民眾需要一條安全、快速及便捷的捷運，所以趕快把安軌輕坑、三鶯線趕快蓋好，至於新北環狀線的部份，一切照著法律和契約進行。 (中時 ) #環狀線 #經營權 #新北 #台北市 #契約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－台指期乖離大 短線保守看 04:102020/11/20 證券．權證 環狀線經營權 北市議會不讓 04:102020/11/21 地方新聞 北市議員要求環狀線應「守土有責」 新北捷運局：新北態度不改變 17:562020/11/20 政治 嘉裕 轉型衝內銷供應鏈 04:102020/11/20 證券．權證 施易男甜點工作室挨告獲不起訴 聲明洩心情「感謝檢察官明查」 18:532020/11/20 娛樂 185家醫院護理之家 保證不吃萊豬 04:102020/11/21 地方新聞 軌道經濟助攻 建商搶進台中 04:102020/11/21 財經焦點 畢爾莎山丘 紫色商業帝國的建立 07:002020/11/21 生活 聯電聯發科奮起 台股周線大漲443點 14:202020/11/20 財經 台2線濱海段大貨車今年近3萬件違規 警拋小蜜蜂、三眼測照改善 09:432020/11/21 社會 政治熱門新聞 女權鬥士來了！柯P讚陳珮琪遭范雲怒罵 民眾黨4字回擊完爆 - 政治 蘇貞昌的下一步 沈富雄又要開賭盤尹乃菁驚 - 政治 陳耀祥關中天、挺公廣 劉寶傑怒飆髒話：滿嘴仁義道德！ - 政治 林佳新PO一男子背影照引網友圍觀 陳致中已讀不回 - 政治 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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