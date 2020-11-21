你看過他們主持的金馬獎嗎？

金馬獎一直是電影界一年一度的盛會，許多優秀的電影人和作品齊聚一堂，不只可以看到這一年電影產業的成果，還可以感受緊張刺激的頒獎時刻，除此之外，主持人也是一大亮點，不同的主持人會為典禮增添不同的效果。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看歷年來讓大家難忘的金馬主持人有哪些！

image source:YT/TGHFF

第10名：曾志偉

曾志偉與曾寶儀曾父女聯手主持金馬獎，兩人幽默逗趣且默契十足，大獲好評，最讓人印象深刻的橋段，莫過於曾志偉在典禮上逼問影帝劉德華生子傳言，到現在還讓大家津津樂道。

《精彩連結》曾志偉與曾寶儀父女檔主持人開場白

第9名：侯佩岑

主持過五屆金曲獎的侯佩岑，也曾經搭檔胡瓜、蔡康永連兩屆主持金馬獎，主播出身的她在播音主持就是非常專業，無論是搭胡瓜還是蔡康永，兩場的表現都展現高情商和專業，在網友心目中的分數相當高啊！

《精彩連結》侯佩岑蔡康永43屆金馬獎主持片段

第8名：林志玲

林志玲總共主持過兩屆金馬獎，第52屆金馬獎是她暌違11年再接主持棒，當時搭檔黃子佼的組合至今仍讓網友印象深刻，當時林志玲不僅大秀日語，還秀浴袍美腿，最經典的就屬把黃子佼一把公主抱的畫面了，既有看點又讓典禮流暢進行，再加上美麗的形象，讓那屆金馬變成一場好看到不行的盛宴。

《精彩連結》林志玲主持放好開 見言承旭嬌羞

第7名：黃渤

演員黃渤曾經擔任過第49屆金馬獎主持人，當時消息一出引起不小的討論，當時他再度連莊的曾寶儀主持頒獎典禮，在典禮上展現了一貫機智風趣的穩健台風，不愧是金馬46的影帝得主啊！

《精彩連結》(2012年) 第49屆金馬獎頒獎典禮

第6名：陳嘉樺（Ella）

陳嘉樺曾在金馬51時首度擔任大型頒獎典禮主持人，和黃子佼搭檔，以第一次主持金馬來看表象算是瑕不掩瑜，很有她活潑的風格，她在典禮上與黃子佼一搭一唱講冷笑話，大方抱陳建斌、坐在廖凡大腿上的畫面至今仍讓網友記憶深刻。

《精彩連結》第51屆金馬獎Ella陳嘉樺給愛的抱抱

第5名：張小燕

去年獲得金鐘終身成就獎的「綜藝教母」張小燕，出道多年不只有不少作品，多年來更是為台灣演藝圈做出許多偉大貢獻，張小燕也曾主持過5屆金馬獎，以及4屆金曲和4屆金鐘獎，她也是昔日大型頒獎典禮經常被提起的主持人選，是讓人安心又喜愛的存在！

第4名：蔡康永

蔡康永有7次主持金馬獎的經驗，更在金馬50更是締造幾近「零負評」主持秀，當年歷屆帝后都齊聚一堂，場面相當盛大，被譽為「金馬之最」，而熟悉影界歷史的蔡康永把今昔電影精華串連起來，還在典禮上幽默卻不失禮數地和A咖巨星們互動，被封為當屆金馬獎成功的最大功臣！

《精彩連結》第50屆金馬獎 黃渤蔡康永急智妙語

第3名：徐熙娣（小S）

小S曾搭檔蔡康永主持過第47屆金馬獎頒獎典禮，他們兩個唱雙簧，幾乎是把金馬獎變成了康熙來了，搞笑幽默一百分，網友非常買單，卻還是被嫌不夠莊重有失體面，當年最經典的一幕莫過於她和曾寶儀在典禮上一抱泯恩仇的畫面了。

《精彩片段》第47屆金馬獎小S蔡康永

第2名：黃子佼

較常主持金曲獎的黃子佼，其實也有連兩屆主持金馬獎的經驗，一次搭檔陳嘉樺，一次配林志玲，他總是有變不完的新花樣，主持過的場子都讓人印象深刻，常常讓台下緊張的入圍者哈哈大笑，神來一筆的各種效果也常常引起網友熱烈討論，如果陶晶瑩是最讓大會安心的主持人，那黃子佼就是讓大會更好看的主持人啊。

《精彩片段》黃子佼5神梗炒熱金馬救援Ella

第1名：陶晶瑩

陶晶瑩可算是三金御用主持人，主持過12次金曲獎、6才金馬獎外加2次的金鐘獎，高水準的台風和場控能力一直以來都有目共睹，即使時常受到高標網友都酸言酸語，她也能自我解嘲「diss成這樣能活下來的只有我了」幽默化解，完成每一次的主持，每次大型典禮聽到是陶晶瑩主持，都會讓人瞬間感到安穩。

《精彩片段》5度主持金馬陶晶瑩唱出亮點

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月22日至2020年11月20日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金馬獎歷屆主持人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時新聞網)