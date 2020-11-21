新北市板橋警分局信義派出所警員曾羿頻、廖家毅協助民眾找回遺失的平板電腦。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局信義派出所警員曾羿頻、廖家毅日前擔服勤務時，一名吳姓實習醫生神色慌張跑進派出所表示，平板電腦掉落至計程車上，就在下車不久後隨即發現遺落了平板電腦，立刻跑回原處尋找該部計程車，然司機早已離去，當下心急如焚前來派出所尋求協助，吳姓實習醫生向警方表示平板電腦內有許多個人重要醫學資料及文件。

受理曾、廖兩名員警詢問吳姓實習醫生所搭乘計程車之下車時間、地點及行經路線，並初步調閱監視器了解計程車特徵後，隨即前往其下車地點亞東醫院捷運站調閱計程車車牌，另廖員同步電話詢問附近派出所是否有人拾獲平板電腦，並上網搜尋招領遺失物專區網頁查詢，無奈皆未發現。

曾、廖員兩名鍥而不捨持續調閱得知該計程車車號，立刻返回派出所聯絡該李姓計程車司機詢問是否有拾獲平板電腦，經確認有拾獲，通知李姓司機協助將遺失物送至派出所。吳姓實習醫生表示非常感謝警方積極調閱監視器，才能在7小時內迅速找回平板電腦，將重要醫學資料及文件保留。

板橋警分局提醒民眾，搭乘計程車應留意上下車地點及時間，另可主動向司機拿取乘車收據，或是紀錄司機姓名及車號，下車時亦應注意座位有無遺留物品，下車前多一分查看，方可減少尋找失物的那分焦急。

(中時 )