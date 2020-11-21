白靈憑著《墮胎師》入圍金馬獎最佳女主角獎，為了能如期出席頒獎典禮，她提早飛抵台灣完成了14 天隔離，隔離期間不時上傳性感照與粉絲分享，今天凌晨疑似緊張到睡不著，竟上傳一張「裸身泡澡照」，再度掀起網友熱議。

白靈今天凌晨三點，在個人IG分享一張裸身泡澡的照片，只見她躺在浴缸裡擺出撩人嫵媚姿勢，右手則是遮住傲人雙峰，可以說是讓人引發無限遐想，對此她表示自己徹夜難眠，讓人聯想到是為了今晚金馬獎而緊張，此外更提到夢到自己騎了一隻白馬，似乎預告著是將抱得獎項歸的好兆頭，更不忘向粉絲喊話：「祝我好運拿到金馬獎影后」。

此外她也先行感謝所有一路以來支持，並且喜歡她的所有人，更感謝金馬獎此次的邀約，讓她有機會獲得這份殊榮，至於今晚會以何種造型現身金馬紅毯？她也先賣個關子讓粉絲有所期待。

而她昨晚以一襲桃紅深V爆乳禮服亮相，一舉一動都成為全場焦點，與另一位影后候選人陳淑芳合照時，對方還作勢拉著她的頭髮互別苗頭，場面可以說是相當逗趣。

(中時新聞網)