中衛則是推出去年廣受好評的星空雪花，以及今年新款緋紅雪花來應戰。(中衛提供吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎肆虐，即將入冬讓人害怕將帶來第二波衝擊，但目前台灣防疫仍算是前段班，路上仍隨處可見口罩帶好帶滿的民眾，而聖誕節將近，國內各大口罩廠紛紛推出聖誕節特仕款，像華新、聚茂、中衛，也都在近日推出聖誕口罩，來搶攻這波聖誕口罩商機。

彰化口罩國家隊在疫情期間不缺席，聖誕節當然也不能錯過，聚茂生技率先推出「艾司鉄克」聖誕紅與企鵝家族2款，月初到現在已經賣了至少10萬片，中衛在今天也推出「緋紅雪花」以及「星空雪花」，每袋5片，售價79元，每盒30片，售價300元。

而華新醫材則預計在下月中旬，推出與彩虹小馬聯名的限量聖誕口罩，強勢進攻親子市場，每盒30片裝、售價480元，大人、小孩各限量4千盒，只賣盒裝，未來在華新口罩觀光工廠、超商、官網等通路販售，屆時又將帶來一波搶買口罩風潮。

聖誕口罩是目前口罩廠兵家必爭之地，款式多樣民眾選擇多，華新以獨家彩虹小馬來搶攻親子市場，聚茂則強調台灣製造使用食品及油墨印刷，中衛則是推出去年廣受好評的星空雪花，以及今年新款緋紅雪花來應戰，民眾青菜蘿蔔各有喜好，就看買不買帳。

華新以獨家彩虹小馬來搶攻親子市場。(華新醫材提供／吳建輝彰化傳真)

(中時 )