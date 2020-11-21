一名男網友發文抱怨，帶女友回鄉下老家見了父母後，就被提分手，問了原因才知道，原來女友無法接受老家是「三合院」這樣的環境，讓他無法理解，網友看到貼文開玩笑說：「隱藏的富豪耶！」、「怎會放生一個田僑仔？」。

情侶交往穩固後，就會帶對方去見彼此的家人，但一名男網友卻在臉書社團「靠北女友」發文表示，日前帶了在台北交往一年多的女朋友，回鄉下老家看爸媽，沒想到女友一看到老家是三合院，馬上變臉提分手，他就這樣失去了一段戀情。

原PO說，女友直言「我沒辦法住在這裡」，被甩後很難過，如今失戀了，自己又是獨子，於是問鄉民如何是好？

網友看到貼文紛紛留言回應「你可能明示或暗示人家，結婚後要跟你父母同住」、「至少她直接說了，彼此不會互相耽誤」、「可以跟父母溝通，住附近或隔壁，給彼此空間」。也有人笑說：「住三合院的都是隱藏富豪」、「現在三合院價值至少5、6千萬起跳欸，傻傻的」、「她完全不懂『田僑仔』的低調」、「住這種房子的不是有錢就是有地」。

(中時新聞網)